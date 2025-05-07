Существует малоизвестный способ увеличить страховые выплаты по старости, которым могут пользоваться все работающие пенсионеры, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она назвала его в беседе с «Лентой.ру».

«У нас сегодня почти 8 миллионов пенсионеров работают. Человек, достигая пенсионного возраста, получает пенсию и продолжает получать заработную плату, но если на 5 лет отсрочить свое получение пенсии — продолжить работу, не получая пенсию, то пенсию можно увеличить до 40 процентов. Фиксированная выплата увеличивается и индивидуальные пенсионные коэффициенты индексируются», — поделилась депутат.

Ранее стало известно, что по состоянию на начало этого года средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.

Назван размер средней пенсии по старости в России на начало 2025 года

До этого Бессараб рассказывала «Ленте.ру», что страховые пенсии россиян могут вырасти выше уровня инфляции в следующем году после двух индексаций — 1 февраля и 1 апреля.