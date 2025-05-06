Средний трудовой стаж россиян после выхода на пенсию достиг рекорда

Средняя продолжительность трудовой деятельности после назначения пенсии по итогам 2024 года достигла рекордных 8,2 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Соответствующую статистику начали публиковать в 2011 году. Тогда продолжительность трудового стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет. В 2022-м показатель увеличился до 7,47 года.

Статистика показывает, что россияне, вышедшие на пенсию по достижении общеустановленного пенсионного возраста, продолжают работать в среднем чуть более двух лет (2,2 года). В то же время люди, которые получают досрочную трудовую и военную пенсии, остаются занятыми значительно дольше — около 8,1 года. Еще выше показатель у тех, кому положены выплаты по инвалидности, — 13,1 года. Эти категории россиян выходят на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста.