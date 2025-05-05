Экономист Костиков назвал самые выгодные для сбережений валюты

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Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков заявил, что лучшими валютами для сбережений в текущий момент считаются дирхам ОАЭ, китайский юань и российский рубль.

Названы самые выгодные для сбережений валюты
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Это связано с уникальными экономическими и финансовыми характеристиками этих валют, поделился он в беседе с ОТР.

Дирхам устойчив благодаря жёсткой привязке к доллару и стабильной экономике ОАЭ. Юань же зависит от политики Китая и глобального спроса на товары, что создаёт определённые риски, однако в целом валюта укрепляется, отметил Костиков.

Рубль, по его словам, более уязвим к внешним условиям, при этом высокая ключевая ставка ЦБ (21% годовых) делает сбережения в рублях привлекательными с точки зрения доходности.

«В условиях глобальной неопределённости диверсификация валютных сбережений остаётся разумной стратегией», — заключил экономист.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН заявил, что за последние десять лет криптовалюты стали частью финансового мира.

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Игорь Костиков
Ярослав Кабаков
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