ЦБ ограничит выдачу ипотеки и автокредитов

С 1 июля 2025 года российские банки будут чаще отказывать в выдаче ипотечных и автомобильных кредитов гражданам, уже имеющим высокую долговую нагрузку. Об этом рассказала управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Как сообщает РБК, регулятор установит лимиты для кредитно-финансовых организаций по выдаче ипотеки — это будет касаться кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%). Ужесточение затронет и заемщиков с высокой долговой нагрузкой — людей, которые вынуждены будут отдавать более 50% своего дохода на погашение ипотеки.

Что касается автокредитов, с июля 2025 года в России начнут действовать лимиты в зависимости от показателя долговой нагрузки и срока кредита. Ограничения будут касаться и тех случаев, когда деньги берут не для покупки машины, а на иные цели под залог уже имеющегося автомобиля.

Никитина назвала введение подобных ограничений необходимостью, напомнив про мировой финансовый кризис 2007-2008 годов. Его главной причиной считается "ипотечный пузырь" в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки ужесточили отношение к клиентам, которые пользуются кредитными картами только в беспроцентный период. Заработать на таких клиентах не получается.

Тем временем Министерство промышленности и торговли России планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования. Предполагается, что это подстегнет спрос на отечественные машины и улучшит ситуацию на российском авторынке.