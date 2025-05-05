Названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Число российских граждан, которые с 1 марта установили самозапрет на кредиты и займы, составило 10,3 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

С 1 марта на «Госуслугах» начал работу сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы. Предполагается, что у россиян есть возможность установить его на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.

По состоянию на 5 мая 2025 года самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян, свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Подчеркивается, что подавляющее большинство граждан предпочитают формат полного запрета на кредиты (9,35 миллиона заявок, или 91%).