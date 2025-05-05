Крупнейшие банки РФ снизили ставки по вкладам

Пять российских банков из топ-20 по объему средств населения снизили ставки по своим вкладам после апрельского заседания совета директоров Банка России, когда регулятор сохранил ставку на уровне 21%.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги" со ссылкой на данные собственного индекса вкладов.

"С момента заседания Банка России по ключевой ставке доходность вкладов изменилась в пяти банках из топ-20. В одном из них движение было разнонаправленным, в остальных ставки снизились, диапазон снижения составил 0,17-1,0 процентных пункта (п.п.). В целом коррекция ставок не была значительной: относительно 25 апреля 2025 года доходность по трехмесячным вкладам снизилась на 0,05 п.п., по полугодовым - на 0,11 п.п., по годовым вкладам - на 0,09 п.п.", - рассказали в "Финуслугах".

Так, по состоянию на 5 мая 2025 года средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 банках опустилась до 19,75%, по полугодовому - 19,55%, по годовому вкладу - 18,64%. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей без специальных условий на три, шесть и двенадцать месяцев.

По данным "Финуслуг", в настоящее время максимальная ставка по вкладам в топ-20 банках - 22%, предлагаемая по трехмесячному вкладу.

25 апреля Банк России четвертый раз подряд сoхранил ключeвую ставку на уровне 21% гoдовых и указал на длительный пeриод провeдения жeсткой дeнежно-крeдитной политики (ДКП).