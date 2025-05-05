Мошенники научились воровать деньги со сберкнижек
Сберегательная книжка — один из надежных способов сохранить средства вне доступа мошенников.
Однако аферисты нашли подход даже к этому инструменту, передает aif.ru.
«Сберкнижка без привязки к карте — это один из самых надежных способов хранения сбережений, поскольку любые операции по ней требуют вашего личного присутствия в отделении банка и обязательной проверки документа, удостоверяющего личность, — заявил завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. — Кассир обязательно сделает отметку о выдаче средств в самой книжке, и обойти этот этап удаленно нельзя».
Мошенники не делают запись в сберкнижке при похищении средств, что перекладывает ответственность на банки и подрывает доверие к их надежности, обратил внимание адвокат Эрих Рат.
«По договору банковского вклада кредитная организация обязана вернуть деньги по первому требованию. Так что если средства исчезли, нужно еще доказать, что списание было правомерным и банк не виноват», — отметил специалист.
Как правило, злоумышленники получают доступ к тем сберкнижкам, которые привязаны к банковской карте или мобильному банку. Зная номер телефона жертвы, можно получить код и зайти в банковское приложение, запросить у владельца код из СМС и списать деньги.
При этом сберкнижки, не привязанные к онлайн-приложением, также не являются гарантией защиты. Мошенники могут прибегнуть к более традиционным схемам — завладеть данными паспорта, подделать подпись и снять средства от лица жертвы.
Также на россиян по-прежнему воздействуют с помощью социальной инженерии: связываются с персоналом банка, требуя особого «содействия» при проведении операции. Финансовые организации давно обучают сотрудников отличать подозрительные запросы, но осечки случаются.
«Не меньшую опасность представляют фишинговые схемы, когда вам звонят якобы из банка, просят сообщить номер книжки, дату ее открытия или остаток на счете под предлогом „проверки безопасности“. А на самом деле собирают данные, которые потом используют для создания подложных документов или подбора уязвимостей. Таким образом, физическая безопасность документа и ваша собственная бдительность остаются главным щитом против мошенников», — заключил Силаев.