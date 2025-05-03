Дачников предостерегли от штрафов за мусор на тысячи рублей

Россиян могут штрафовать за мусор, оставленный на дачных участках, а также за неприятный запах, порчу земли и наличие животных, которых запрещено разводить. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова, ее цитирует агентство «Прайм».

Специалист обратила внимание, что нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, а также невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий карается штрафом в 100–500 рублей. Кроме того, за содержание коров, свиней и лошадей на огороде или даче россиянам грозит штраф за нецелевое использование земель.

«За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — указала юрист.

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