В Госдуме рассказали, кому повысили пенсии с 1 мая

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о людях, которым повысили пенсии с 1 мая.

«Это не нововведение, а уже закреплённая в законе мера, которая касается людей, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза», — поделился депутат.

Также предусмотрена дополнительная надбавка на уход в размере 1,2 тыс. рублей, если за пенсионером осуществляется уход и он не относится к числу инвалидов с детства I группы, добавил он.

«Кроме того, в этом году в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне государство произведёт единовременные выплаты ветеранам и другим пострадавшим категориям. Например, инвалиды и вдовы участников войны получат 80 тыс. рублей, а бывшие совершеннолетние узники концлагерей — 55 тыс. рублей», — рассказал парламентарий.

Повышение выплат также коснётся тех, кто имеет на иждивении нетрудоспособных членов семьи: в этом случае добавят ещё треть от базовой суммы, объяснил он.

Ранее в Госдуме сообщили, что ряд пенсионеров получат в июне повышенную выплату.