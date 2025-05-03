В России вырос «индекс окрошки»

«Индекс окрошки» в России вырос на 14%, а больше всего подорожал картофель. Об этом сообщает Baza со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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По данным аналитиков сервиса, средняя стоимость продуктов для классической окрошки составила 1228 руб., что на 15% больше показателя прошлого года . Как уточняется, цена 1 кг картофеля увеличилась на 60%, традиционная заправка для окрошки подорожала на 25%, а зелень, редис, сметана стали стоить больше примерно на 22%. При этом яйца подешевели на 14%: теперь они стоят около 120 руб.

В ходе исследования выяснилось, что россияне стали чаще выбирать для блюда более дорогие товары, что сказывается на итоговой стоимости блюда. В регионах чек увеличился в среднем на 14%, а в столице он сейчас составляет 855 руб. Это на 12% больше аналогичного показателя за 2024 год.

В конце апреля стало известно, что с 2020 года капучино в России подорожало примерно на 60%. Это самый популярный кофе у россиян. Таким образом, средняя стоимость напитка достигла 187 руб. Эспрессо в текущем году стоит около 116 рублей — это на 42% больше, чем в 2020-м. Стоимость американо составляет 133 руб., этот напиток прибавил в цене 52% за пять лет. Латте подорожал на +54%, и сейчас стоит в среднем 197 руб. за чашку.