Новая система оплаты коммунальных услуг вступает в силу с 5 мая

С завершением отопительного сезона, который наступает весной при стабильно теплой погоде, у многих россиян снижаются коммунальные расходы, особенно там, где оплата рассчитывается по факту потребления. Однако уже с 1 июля 2025 года в стране ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 11,9 процента, включая рост цен на газ и электроэнергию.

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С 5 мая вступают в силу новые правила оплаты ЖКУ для долевых собственников: каждый совладелец будет получать отдельный счет за содержание жилья и общедомовые нужды. Платежи будут рассчитываться автоматически пропорционально доле собственности, а долги закрепляться за конкретными владельцами.

Жителей также ждут налоговые изменения: управляющие компании перейдут на обязательный НДС и более высокий налог на прибыль, что может повлечь рост тарифов. Кроме того, просроченные счета теперь будут автоматически передаваться в суд через портал «Госуслуги».

В Москве увеличен минимальный взнос на капремонт до 29,66 рубля за квадратный метр. Индексация тарифов в регионах будет варьироваться — от девяти процентов до 21 процентов. В столице повышение составит 15 процентов, в Петербурге — в два этапа. Поддержка льготников остается под вопросом, поскольку механизмов пока не озвучено, передает Ura.Ru.

До этого эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о том, как можно полностью избавиться от задолженностей по счетам ЖКХ.