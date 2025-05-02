В России цены на коммунальные услуги вырастут - Минэкономразвития РФ изменило прогноз по поднятию тарифов для граждан с 1 июля 2026 года, повысив его с 5,4% до 9,8%.

А еще через год - с 1 июля 2027 года - согласно рассмотренным кабмином и опубликованным министерством условиям макропрогноза на 2025-2028 годы, тарифы ЖКХ в среднем по России будут проиндексированы на 7,9%. С 1 июля 2028 года — на 5,9%.

Коммунальные услуги в 2025 году подорожают до 30%

Между тем в предыдущей версии прогноза предполагалось повышение в 2027 году на 4,8%.

Прогноз на этот год остался прежним - с 1 июля года средняя стоимость коммунальных услуг для россиян вырастет на 11,9%.