В ГД рассказали, кого ожидает повышение социальных выплат в мае

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала RT о том, кого ожидает повышение социальных выплат в мае.

Социальные выплаты были увеличены с 1 февраля на уровень инфляции. Общего повышения не ожидается, напомнила парламентарий.

«Отдельные повышения связаны с новым периодом выплат, когда предыдущие годовой период закончился, например, в апреле, а с мая наступает новый период, при этом сумма рассчитывается уже от уровня увеличенного в текущем году прожиточного минимума. Но это частные случаи», — отметила Бессараб.

На 14,75% был увеличен федеральный прожиточный минимум. При этом, как напомнила депутат, в каждом регионе устанавливается свой прожиточный минимум.

«Для пенсионеров, если их уровень пенсионного обеспечения ниже федерального ПМ, из федерального бюджета осуществляется доплата до общеустановленного уровня. Если региональный ПМ выше, доплата до его уровня осуществляется из регионального бюджета», — заключила собеседница RT.

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что пенсионеры, которым исполняется 80 лет в мае 2025 года, получат повышенную выплату уже в июне.