В одном российском городе устремились скупать бриллианты

Ювелирный бренд SOKOLOV составил «бриллиантовый рейтинг» городов России. Результаты работы аналитиков попали в распоряжение «Ленты.ру».

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По итогам первого квартала 2025 года лидером по любви к бриллиантам стал Калининград — в нем доля продаж украшений с драгоценным камнем достигла 8,2 процента от всех покупок. В топ-5 также вошли Краснодар (8 процентов) и Волгоград (7,9). Кроме того, такие изделия устремились скупать в Санкт-Петербурге (7,7) и Сочи (7,6).

При этом выяснилось, что средний чек в России на изделия с бриллиантами в первом квартале составил 24 760 рублей. Лидером по тратам стал Краснодар — средний чек в нем достиг 27 951 рубля. В еще одном российском городе стоимость изделий оказалась выше — в Москве покупатели в среднем тратили 27 737 рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где средняя сумма покупки достигла 26 873 рублей.

Бриллианты резко рухнули в цене

Согласно данным аналитиков, изделия с бриллиантами россияне чаще предпочитают именно в белом (56 процентов) и желтом (22) золоте. Самыми популярными категориями украшений являются кольца, серьги, подвески и колье.

Ранее в апреле стало известно, что российские мужчины пристрастились к украшениям.