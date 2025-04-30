Суд ЕС дал пояснение касательно запрета на вывоз наличных евро в РФ
Запрет на вывоз наличных евро в Россию из Евросоюза распространяется даже на медицинские расходы. Об этом сообщили в суде ЕС, передает РИА Новости.
Ранее европейский суд запретил вывоз в РФ наличных евро. Поводом к такому решению стал инцидент, который произошел на таможне в Германии в 2023 году. Тогда у пассажирки, следовавшей транзитом в Россию, изъяли 15 тысяч евро, которые она везла с собой с целью заплатить за стоматологические услуги. Действия таможенников признали законными на основе санкционного законодательства ЕС от марта 2022 года.
«Запрет на вывоз в Россию банкнот, номинированных в евро или другой официальной валюте государства-члена ЕС, применяется также в случае, когда деньги предназначены для финансирования лечения. Вывоз лицом, направляющимся в Россию, банкнот, деноминированных в евро, с целью финансирования лечения, которое он желает получить в этой стране, не является поводом для исключения из запрета», — заявили в европейском суде.