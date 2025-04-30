Россиянам посоветовали увеличить финансовую подушку в 2025 году

В текущей экономической ситуации, которая характеризуется повышенной нестабильностью и инфляцией, необходимый размер финансовой подушки безопасности стоит несколько увеличить, рассказали эксперты ББР Банка в комментарии для Банки.ру.

«Если лет 5 назад рекомендовалось иметь запас средств на 3-6 месяцев, то сейчас более разумно ориентироваться на 6-12 месяцев необходимых расходов. Это позволит обеспечить большую уверенность в случае потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — считают эксперты.

В банке отметили, что эти данные индивидуальны для каждого отдельного человека или семьи, и в большей степени зависят от стабильности дохода, уровня жизни и других условий. Однако стремиться к увеличению финансового запаса, сказали в ББР Банке, «однозначно стоит».

Для того, чтобы рассчитать минимальную сумму, необходимо четко понимать свои ежемесячные обязательные расходы: питание, коммунальные платежи, транспорт, лекарства, оплата кредитов и т.д.