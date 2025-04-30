Что следует делать вкладчику в условиях снижения ставок

Представители банков и финансовых маркетплейсов рассказали «РБК-Инвестициям», что делать вкладчикам в условиях снижения ставок по депозитам.

Заместитель президента-председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин рекомендует размещать свободные средства в сберегательные продукты для приумножения накоплений. Оптимальным выбором являются вклады на шесть или девять месяцев. Можно разбить сумму на несколько сроков для фиксации дохода. Дальнейшая корректировка условий депозитов зависит от регулятора и рынка, отметил специалист.

Директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова считает, что для долгосрочного дохода подходят вклады от года. Управляющий по анализу банковского рынка ПСБ Богдан Зварич советует вклады на год в условиях ожидания снижения ключевой ставки. Это позволит зафиксировать хорошую доходность, учитывая планы и расходы вкладчика. Директор департамента МКБ Татьяна Курзякова отмечает устойчивый интерес к краткосрочным вкладам на три и шесть месяцев с привлекательными условиями.

Директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова прогнозирует отсутствие роста ставок. Она рекомендует вклады на три-шесть месяцев для повышенной доходности или на более долгий срок при текущих хороших условиях. В следующем году ставки, вероятно, снизятся на 2-3 п.п.

Согласно информации, предоставленной Банком России, в течение второй декады апреля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках незначительно уменьшилась. Это снижение составило всего 0,01 процентного пункта, и теперь ставка составляет 20,04% годовых.

Особенно заметно снижение ставок по краткосрочным депозитам, срок которых не превышает шести месяцев. В то же время, во второй декаде апреля наблюдался рост ставок по вкладам с более длительным сроком. Их снижение началось в третьей декаде февраля, когда после длительного периода роста средняя ставка опустилась ниже ключевой ставки. Последний раз средняя ставка находилась на уровне 20% годовых в третьей декаде октября 2024 года и составляла 20,17% годовых.