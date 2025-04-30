Стало известно, куда россияне прячут наличные

Каждый второй россиянин хранит дома наличные деньги, выяснил банк ВТБ в ходе опроса. В основном дома у граждан лежит небольшая сумма — до 30 тысяч рублей.

Около четверти респондентов сообщили, что предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в разного рода копилках (20%) и в книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 7% опрошенных хранят наличные по старинке под матрасом. Среди необычных мест, куда россияне прячут деньги, оказались кухонные принадлежности, электроника, игрушки и другие детские вещи, ванная комната, а также пространство за картинами и под полом.

Более 40% опрошенных хранят дома от 5 до 30 тысяч рублей, еще у 30% лежит более крупная сумма — от 30 до 100 тысяч рублей. Большинство респондентов отметили, что хранить наличные средства дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ.

При этом, по оценке ВТБ, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях россиян, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент находится на историческом минимуме за последние шести лет, и до конца года она может еще снизиться.