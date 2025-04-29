Юрист объяснила, за какие долги россиянам грозит тюрьма

В России предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения долга по кредитам в размере более 3,5 млн рублей. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет, предупредила в беседе с RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнева.

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Состав преступления злостного неплательщика относят к категории длящихся преступлений небольшой тяжести. Привлечение к ответственности при этом имеет двухлетний срок давности. Он берет начало с вступления в силу судебного акта, который подтверждает не только законность требований кредитора, но и очевидное уклонение заемщика от уплаты долга, пояснила юрист.

В этом случае преступление рассматривается по статье177 УК РФ. Причем трактоваться оно может как форме действия, так и бездействия. Например, в первом случае под него попадают намеренное предоставление судебному приставу недостоверных сведений об источниках дохода или сокрытие доходов, имущества и прочее, а во втором случае – неявка по требованию пристава или отказ предоставить сведения об имуществе, объяснила Стрежнёва.

«Санкция статьи предусматривает назначение «максимального» наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет», — заключила юрист.

Напомним, по данным НБКИ, размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составляет 2,3 трлн рублей. В среднем на одного должника приходится около трех кредитов — на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 млн кредитных договоров с просрочками. При этом у некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и МФО.