Россиян научили распознавать фальшивые доллары по трем признакам

Отсутствие хруста при сворачивании долларовой купюры, несоответствие изображения политического деятеля США номиналу и использование краски без градиента могут свидетельствовать о том, что у вас в руках поддельная банкнота, рассказал РИА Новости эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По данным ЦБ РФ, в I квартале было выявлено почти вдвое больше поддельных долларовых купюр, чем год назад. Чаще всего подделывается банкнота номиналом 100 долларов, отметил Андрей Бархота. По его словам, высококачественную подделку почти невозможно отличить от оригинала, но в некоторых случаях фальшивую купюру можно распознать самостоятельно, без применения специальной техники.

Первый признак — отсутствие хруста, характерного для бумаги, из которой изготавливаются доллары.

«При изготовлении долларов используется не обычная, а специальная бумага, которая состоит из хлопка и льна. Она позволяет обеспечивать плотность и износостойкость купюры. При сворачивании, кручении купюры возникает характерный хруст. У поддельных банкнот такого хруста, как правило, нет», — сказал Бархота.

На фальшивку также указывает несоответствие портрета американского политического деятеля номиналу банкноты. Например, на 100 долларах должен быть изображен Бенджамин Франклин, а на 50 долларах — Улисс С. Грант.

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Третий признак — краска без градиента. В оригинальных банкнотах используется краска, которая имеет переменный градиент от зеленоватого к медному, рассмотреть переливы можно под углом на свету. В фальшивых купюрах чаще встречается конкретный тон, который не переливается, указал эксперт.

Ранее Банк России отчитался о росте числа выявленных поддельных долларов. В I квартале 2025 года в стране была обнаружена 1341 фальшивая купюра, что вдвое превышает аналогичный период прошлого года, указано в отчете регулятора.