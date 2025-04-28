В России наблюдается рост трансграничной интернет-торговли

В январе и феврале 2025 года наблюдался значительный рост трансграничной интернет-торговли, связанный с укреплением рубля. В январе увеличение показателя составило 29%, а в феврале — 28%. Общий объем сегмента достиг 49 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; включает Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет»).

В CDEK.Shopping отметили, что среди россиян по-прежнему пользуются спросом импортная электроника, одежда и обувь. Однако все больше покупателей начинают отдавать предпочтение товарам для ухода за собой.

В начале года на CDEK.Shopping заказы в категории «товары для красоты и ухода» увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте парфюмерии рост составил 81%. Средний чек также увеличился: в категории товаров для красоты и ухода — с 11,3 тысячи рублей до 11,7 тысячи рублей, а в сегменте парфюмерии — с 6,3 тысячи рублей до 7,1 тысячи рублей. Другие онлайн-площадки, такие как Lamoda и Wildberries, также зафиксировали рост интереса покупателей к товарам для красоты и ухода.

Директор Института развития бизнеса и экономики Артур Гафаров прокомментировал ситуацию. По его мнению, причиной стали колебания курсов валют и отложенный спрос. В частности, после переговоров России и США по Украине рубль укрепился, что сделало покупки более выгодными. Так, на 25 апреля внебиржевой курс доллара составлял 82,6 рубля, а евро — 93,9 рубля.