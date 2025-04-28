За что банк может снизить лимит по кредитке

Российские банки могут ограничить доступ к кредитным средствам или заблокировать транзакции, если держатели карт используют их для пополнения депозитов и возвращают деньги обратно на карту до начисления процентов. Об этом сообщила эксперт в области финансов и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. Мария Ермилова.

По ее словам, некоторые клиенты банков активно используют кредитные карты для размещения средств на депозитных счетах, чтобы получить выгоду, при этом погашая задолженность до наступления срока уплаты процентов. Однако подобная практика не приносит банкам прибыли.

– Основная задача банка – получение дохода. Бесплатное обслуживание клиентов не является для них приоритетом. В связи с этим некоторые банки могут принять решение о снижении кредитных лимитов для таких клиентов, а также о блокировке определенных операций, – пояснила информагентству «Прайм» эксперт.

Если банк уменьшил доступный лимит или заблокировал возможность совершения покупок, Ермилова рекомендует обратиться в другой банк для оформления кредитной карты.

Либо активно пользоваться другими банковскими продуктами, чтобы повысить заинтересованность банка в сотрудничестве.