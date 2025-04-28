Самозапрет на оформление кредитов может защитить граждан от мошенников, пытающихся взять займы от их имени, однако он не гарантирует безопасность сбережений россиян, находящихся на вкладах или счетах, связанных с картами, поэтому важно сохранять бдительность.

Об этом всех россиян предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает ИА DEITA.RU.

«Нельзя полагаться исключительно на самозапрет, так как, к сожалению, помимо мошенников, оформляющих кредиты на чужие имена, существуют и другие риски», — напомнил экономист.

Специалист рекомендовал избегать поспешных финансовых решений, особенно если они принимаются по указанию третьих лиц по телефону. Никогда не следует сообщать незнакомцам коды доступа, переходить по подозрительным ссылкам или устанавливать приложения из ненадежных источников.

«От таких уловок самозапрет, по объективным причинам, не может защитить», — подчеркнул Балынин в интервью газете «Аргументы и факты».

Эксперт также напомнил россиянам, что самозапрет не касается ряда кредитов, включая ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты.