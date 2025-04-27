Депутат Чаплин рассказал, как учитывается в пенсии советский трудовой стаж

Пенсионная система России сегодня претерпевает масштабные изменения, направленные на обеспечение достойной старости для работающих граждан, сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он напомнил, что ключевым элементом стала система индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК): чем больше баллов накопил человек через страховые взносы работодателя, тем выше будет его пенсия.

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Депутат уточнил, что современная система начисления баллов действует с 2015 года, а для учета стажа, накопленного ранее, используют данные персонифицированного учета с 2002 года. При расчете пенсий учитываются советский и переходный периоды с использованием специальных коэффициентов стажа и зарплаты.

Также Чаплин рассказал, что пенсионный капитал рассчитывается на основе средней зарплаты по стране в 2001 году и возраста дожития в 2002 году, после чего применяется валоризация — увеличение капитала за счет советского стажа.

Он отметил, что благодаря такому подходу пенсионные права граждан, заработанные в советский и переходный периоды, учитываются при расчете пенсий, что обеспечивает преемственность и справедливость системы, передает RT.

Верховный суд вынес определение, согласно которому тяжелое заболевание, инвалидность и трудное материальное положение могут стать основанием для освобождения от уплаты алиментов.