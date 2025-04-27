Миллионам пенсионеров в мае повысят выплаты: кто и сколько получит

Наступающий май наверняка станет радостным месяцем для миллионов пожилых россиян, которые смогут рассчитывать на повышенные выплаты от государства. В первую очередь, это касается сразу нескольких категорий пенсионеров, попадающих под ежемесячные индексации, предусмотренные российским пенсионным законодательством. Ну, а кроме того, по случаю 80-летию Победы, ветеранов, причастных к этому историческому событию, ждут существенные единоразовые выплаты от государства. Кто и сколько получит с последний месяц весны – разбирался «МК» с помощью экспертов.

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Плановое повышение выплат

Сразу несколько категорий пенсионеров в мае смогут рассчитывать на увеличение своих выплат. В частности, с мая будут пересчитаны доплаты к пенсиям бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Для представителей авиаотрасли доплата назначается тем, кто имеет выслугу не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. При увольнении со службы по состоянию здоровья, требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижаются на пять лет: до 20 лет мужчинам и до 15 лет женщинам.

Что касается экс-шахтеров, то доплаты положены тем, кто проработал в организациях угольной промышленности, добывая уголь и сланец в режиме полного рабочего дня не менее 25 лет. На эту доплату также могут претендовать те граждане, которые занимались строительством шахт в течение аналогичного периода. Для отдельных работников (например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков и др.) минимальной период занятости для получения доплаты сокращен до 20 лет.

Размер этих доплат, согласно законодательству, меняется 4 раза в год и одной из дат перерасчета является 1 мая. Сумма доплаты у каждого пенсионера индивидуальна.

«Речь идет о точечных доплатах, - уточняет экономист Андрей Лобода, топ-менеджер по социальным коммуникациям. - Доплата назначается при наличии определенной выслуги в должности члена летного состава. У мужчин она составляет 25 лет, у женщин - 20 лет. При этом важно помнить, что уход на пенсию должен быть с той должности, которая дет соответствующее право на надбавку». Эксперт обратил особое внимание на важность доплат бывшим шахтерам. По его мнению, рассчитаны они, прежде всего, на жителей новых регионов РФ - в частности Донбасса, известного на весь мир своими угольными шахтами. Также в мае прибавка ждет самых «возрастных» пенсионеров. Если в этом месяце человеку исполнится 80 лет или у него будет установлена инвалидность I группы, пенсию увеличат за счет дополнительных надбавок. Размер такой прибавки к пенсии в 2025 году — 8907 рублей 70 копеек. Заметим, что согласно официальной статистике, граждан России, достигших 80-летнего рубежа, - примерно 4% от населения страны. И для них подобное повышение выплат со стороны государства крайне важно, подчеркнул профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов: «Это связано с тем, что им требуется больше денег на лекарства или для помощи по дому. В то же время возраст не позволяет, как правило, им самим подрабатывать».

На прибавку также смогут рассчитывать и те, кто работал до последнего времени и уволился в апреле 2025 года. Им будет произведена индексация пенсии на коэффициенты, применяемые для неработающих пенсионеров до 2025 года.

«Надбавки к пенсиям в рамках целевой поддержки заслуженных людей различных категорий – это абсолютно правильный шаг для эффективной помощи населению, - считает Андрей Лобода. - Для общества очевидно, что нынешний уровень пенсий по старости – это лишь отправная точка для роста благополучия пожилых граждан».

Разовые выплаты ко дню Победы

В этом году по случаю 80-летия Победы предусмотрены разовые выплаты ветеранам Великой отечественной. Размер таких выплат на федеральном уровне составляет 80 000 и 55 000 рублей. В общей сложности их получит до 9 Мая 332 тысяч человек.

Согласно указу президента РФ, будет осуществлена выплата в размере 80 тыс. рублей инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой отечественной войны, включая войны с Финляндией и Японией, а также вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

По 55 тысяч получат к 9 Мая россияне, работавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, узники нацистских концлагерей.

Выплата ветеранам к 80-летию Победы будет начислена автоматически – никаких документов в Соцфонд для этого подавать не надо. Кстати, ветераны, проживающие в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Прибалтике, также получат праздничную выплату.

Важно учитывать, что выплаты в размере 55 и 80 тысяч рублей — федеральные. А многие регионы за счет собственных бюджетов также поощряют рублем ветеранов Великой отечественной. Например, уже объявлено, что около 28,5 тысячи москвичей получат дополнительную выплату от города — от 25 до 70 тысяч рублей. Конкретная сумма зависит от категории получателя.

Аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман считает данные меры важным свидетельством признания заслуг россиян, переживших наиболее суровые условия войны. Причем важно и то, что поддержку получают не только участники боевых действий, но и труженики тыла, бывшие жители осаждённых городов-героев и узники концлагерей. «Это делает помощь более справедливой», - полагает аналитик. По его мнению, единовременная выплата в 80 тысяч и 55 тысяч рублей, безусловно, поможет улучшить материальное положение ветеранов и их семей.

«Выплаты призваны дополнительно компенсировать затраты на текущие нужды очень пожилых людей. Надо учитывать, что число ветеранов стремительно сокращается, поэтому такие меры для столь заслуженных людей стоило бы делать не разовыми, а постоянными», - считает Марк Гойхман.

«Дополнительные выплаты пенсионерам перед майскими праздниками - очень важная и ожидаемая мера поддержки со стороны государства, - говорит Андрей Лобода. - Пенсионеры, особенно той возрастной категории, что относится к ветеранам ВОВ, являются наиболее социально уязвимой группой населения, которая, несмотря на все старания властей, может испытывать финансовые затруднения из-за нехватки средств на жизнь».

Что касается сумм разовой выплаты ко Дню Победы, то они, по мнению эксперта, довольно существенные для пожилых.

«И то, что эту выплату получат ветераны Великой Отечественной - более чем оправданно, учитывая их заслуги перед страной», - утверждает экономист.

В то же время, по его мнению, каждый ветеран войны сегодня достоин намного большего.