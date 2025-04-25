В сезон отпусков мошенники используют новые схемы обмана, с помощью которых выманивают у россиян персональные данные и деньги, предупредил Сбербанк.

Кредитная организация рассказала, как не потерять деньги, планируя отдых.

«Представьте: вы увидели слишком заманчивое предложение — тур по немыслимо выгодной цене. И все включено: перелет, отель, активности. Вы заполняете личные данные. Через некоторое время вам звонит представитель турфирмы и настойчиво просит немедленно внести предоплату — и исключительно на карту физлица», — описывают ситуацию представители банка.

Если человек вносит предоплату, его еще какое-то время продолжают уверять, что поездка состоится. А потом перестают выходить на связь.

Зачастую мошенники размещают предложения путевок, которые стоят на 10–20% меньше обычных.

«Предложение приобрести что-либо по цене значительно ниже рыночной всегда должно вызывать подозрение. Именно так мошенники привлекают потенциальных жертв. Еще один стандартный мошеннический прием — под любым предлогом требовать немедленно произвести оплату», — предупреждает Сбербанк.

Специалисты банка советуют всегда внимательно изучать сайты турфирм и проверять информацию в реестре турагентств или туроператоров. Также можно почитать отзывы в Интернете. Наконец, никогда не стоит переводить деньги за услуги компании через СБП — на карту или счет, принадлежащий частному лицу.