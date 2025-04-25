Минфин отклонил новые ограничения для самозанятых

Министерство финансов отказалось поддержать инициативу по запрету для самозанятых сотрудничать с компаниями или повышать для них налоги. Об этом сообщается в официальном ответе ведомства.

В Минфин поступили идеи ограничить самозанятым оказание услуг бизнесу, если такие услуги повторяют обязанности штатных сотрудников. Также предлагалось ввести прогрессивную шкалу налогообложения для доходов от таких сделок, в размере от 13 до 22%. Однако в ведомстве сочли эти меры излишними.

Финанситы подчеркнули: доходы самозанятых, полученные от бывших работодателей, не облагаются НПД. Благодаря автоматической передаче данных о доходах, налоговая служба может легко отслеживать возможные нарушения.

Для этого ФНС уже использует аналитическую систему, которая проверяет соблюдение правил по 20 параметрам. Это позволяет выявлять компании, злоупотребляющие статусом самозанятых для снижения налогов. По данным ведомства, менее 1% фирм, работающих с самозанятыми, попадают под подозрение.

Минфин также напомнил, что до 2028 года параметры НПД меняться не будут — это было гарантировано при запуске эксперимента. Любые изменения возможны только после его завершения. Таким образом, самозанятые сохранят текущие условия работы и налогообложения.