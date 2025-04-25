Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, как создать надежную финансовую подушку. Для этого нужно проанализировать расходы, подсчитать необходимые траты и умножить сумму на шесть, сообщает NEWS.ru.

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Эксперт посоветовал установить, сколько денег уходит на оплату жилья, покупку еды, проезд и кредиты (если они есть) в месяц. Затем сумму следует умножить на три или на шесть.

Определив сумму финансовой подушки, следует постепенно откладывать на нее средства. Даже небольшая сумма (10-20% от дохода) со временем даст эффект.

Отложенные деньги лучше хранить на накопительном счете с процентами либо на вкладе с пополнением. Можно использовать дебетовую карту с кешбэком. Но на ней не рекомендуется держать большую сумму есть риск стать жертвой мошенников.

Эксперт посоветовал не вкладывать деньги из подушки в рискованные активы. На такое можно пойти, если подушка безопасности уже покрывает больше шести восьми месяцев. Но следует действовать продуманно и изучать информацию о своих активах.

Также важно избежать соблазна сделать спонтанную крупную покупку, когда на счете скопится достаточно средств. Эксперт подчеркнул, что финансовая подушка нужна для непредвиденных обстоятельств, и при трате средств ее нужно как можно быстрее пополнить.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях. Они звонят гражданам, представляются сотрудником портала «Госуслуги» и заявляют, что самозапрет был оформлен неправильно. Чтобы исправить ошибку, нужно пройти по ссылке в мессенджере. Сделав это, жертвы попадают на фальшивый сайт «Госуслуг», вводят данные для входа и они сразу становятся известны злоумышленникам.