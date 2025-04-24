Оператор ЕБС исключил возможность взять кредит по "чужой" биометрии

Оформление кредита или открытие банковского счета невозможно с помощью биометрических данных, зарегистрированных на поддельный паспорт, поскольку такие операции потребуют дополнительного подтверждения личности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы.

Ранее вице-президент и руководитель экосистемной безопасности Т-банка Алексей Бакланов в ходе конференции FuturePay 2025 рассказал, что существуют риски регистрации биометрии на поддельные документы. Это, по его мнению, может привести к "потере биометрической личности" и оформлению кредита на человека без его ведома.

"Такая ситуация невозможна. Подобные операции всегда требуют дополнительного подтверждения личности. Биометрия сама по себе не дает прав доступа к банковским услугам или платежным сервисам", - рассказали в пресс-службе ЦБТ.

Там пояснили, что при любых сценариях биометрия применяется в качестве дополнительного инструмента защиты от мошеннических операций, а не как "единственный ключ" к услуге или личному кабинету. Так, в качестве примера в ЦБТ указали, что при дистанционном банковском обслуживании требуется одновременно подтвердить личность через "Госуслуги" и по биометрии, при регистрации ИП - через личный кабинет налогоплательщика, такая же многоуровневая защита применяется и в сервисах оплаты.