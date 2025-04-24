Правительство меняет условия по вкладам

Власти предложат россиянам способ гарантированно накопить капитал и сохранить его в случае банкротства банка. Законопроект, одобренный правительством 24 апреля, предусматривает увеличение вдвое лимита страховых выплат для депозитов на срок от трех лет со сберегательными сертификатами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ставки по таким вкладам не будут очень высокими, но гарантии государства станут аргументом для хранения сумм более 1,4 млн рублей, объяснили URA.RU эксперты.

«Изменениями в законодательство мы вдвое увеличим лимит страховых выплат по так называемым сберегательным сертификатам, подтверждающим вклад физического лица или индивидуального предпринимателя в банке на срок свыше трех лет. Возмещение по ним составит 2,8 млн рублей», — сказал Мишустин.

Правительство рассчитывает, что новый инструмент заинтересует тех, кто готов вкладывать и зарабатывать в своей стране, добавил премьер. Он акцентировал внимание на поручении президента дать людям возможность надежно инвестировать свои сбережения и получать дополнительные доходы.

«Для этого правительство разработало и ввело целый ряд финансовых инструментов. Среди них не только индивидуальные инвестиционные счета, которые в том числе позволяют сэкономить значительные суммы благодаря ежегодному налоговому вычету, но и программа долгосрочных сбережений, помогающая приумножить свои средства», — уточнил Мишустин.

Депозиты стали одной из самых популярных у россиян форм сохранения денег, комментирует директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. При этом лимит страховых выплат давно не поднимали, и сегодняшних 1,4 млн рублей уже недостаточно для многих потенциальных вкладчиков.

«В России достаточно людей, которые готовы будут, не рискуя, предоставить банку 2,8 млн рублей. Власти хотят мотивировать их положить эти деньги на длительный срок. Сейчас самые популярные вклады — до полугода и до года, потому что по ним самые высокие проценты. Вряд ли на три года банки возьмут деньги под 21%, скорее всего ставка будет пониже, но безопасность крупной суммы будет дополнительным аргументом в пользу долгосрочного депозита», — говорит Ордов.

Сберегательные сертификаты — инструмент, который отвечает потребностям и экономики, и банков, и людей, комментирует заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.

Государству и финансовым организациям нужны «длинные деньги», которые можно будет направлять на финансирование инвестпроектов. А вкладчикам нужна стабильная доходность перед ожидаемым снижением ключевой ставки.