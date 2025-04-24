В Госдуму внесли законопроект о порядке изъятия криптовалюты

Правительство предложило признать криптовалюту имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Как уточняется в пояснительной записке, сейчас из-за отсутствия в УК и УПК «прямого указания на статус криптовалюты» правоохранители сталкиваются с сложностями при расследовании дел, связанных с криптовалютой. В частности, «в обеспечении имущественных требований по ним».

«Действующее регулирование ввиду отсутствия надлежащих правовых механизмов не позволяет в должной мере обеспечить ее ( найденной во время расследования криптовалюты — FM ) сохранность», — отмечают авторы проекта.

Законопроект регламентирует действия следователя для изъятия цифровой валюты и признания ее вещественным доказательством. Процедура должна происходить «с участием специалиста», который, в том числе, решает, как обеспечить сохранность найденной криптовалюты. Правоохранители будут либо изымать материальный носитель, на котором хранится цифровая валюта или коды доступа к ней, либо переводить ее «на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность».

После изъятия средств суд сможет наложить на нее арест. Он позволит запретить операции с криптовалютой, поскольку, по мнению инициаторов законопроекта, обеспечить сохранность цифровой валюты невозможно «одним лишь изъятием (арестом) материального носителя или переводом ее на адрес-идентификатор» — коды доступа к средствам могут быть у третьих лиц или мог быть предусмотрен резервный способ восстановления прав на криптовалюту.

Порядок перевода цифровой валюты на адрес-идентификатор, особенности учета и хранения изъятого и арестованного имущества, должно будет определить правительство.

Как напомнили авторы пояснительной записки, сейчас цифровая валюта признана имуществом в рамках законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии коррупции».

В своем отзыве Верховный суд (ВС) признал, что инициатива «актуальна и заслуживает внимания», однако высказал несколько замечаний и предложений. В частности, ВС посчитал, что введение конфискации цифровой валюты должно «сопровождаться правовым закреплением порядка ее денежной оценки».