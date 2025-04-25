Россияне не справляются с платежами по кредитам

ВТБ зафиксировал всплеск неплатежей по кредитам клиентов-физлиц, которые брали ссуды уже по высоким ставкам. Об этом рассказал журналистам первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов, передает РБК.

По его словам, такие клиенты были «агрессивно готовы брать на себя финансовую нагрузку», но «не рассчитали свои возможности». В результате в первом квартале 2025 года доля проблемных кредитов ВТБ выросла с 3,5% до 3,8%. Клиенты, готовые брать кредиты по любым ставкам, в целом чаще выходят на просрочку и пропускают срок 90 дней, после которого ссуда признается проблемной, констатировал Пьянов.

«Это неизбежно и в корпоративном, и в розничном сегменте. Чем дольше длится период высокой ключевой ставки, тем больше будут попадаться такие, к счастью, пока незначимые "хвосты", которые мы будем резервировать по мере их вызревания», — добавил топ-менеджер.

По словам Пьянова, ВТБ продолжит придерживаться стратегии сокращения объемов розничного кредитования. В конце прошлого года в банке обещали фактически остановить необеспеченное кредитование физлиц.

За последний год большинство банков перенастроили свои кредитные политики и повысили требования к заемщикам. Выдачи снизились, а число отказов увеличилось, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее мнению, дальнейший рост просроченной задолженности не будет драматичным, потому что в экономике продолжают преобладать факторы, направленные на сдерживание кредитных выдач.