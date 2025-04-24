Пользователи Т-Банка жалуются на сбой приложения

Пользователи Т-Банка сообщили о сбое в работе мобильного приложения кредитной организаций. Как убедились корреспонденты Frank Media, приложение не позволяет совершить денежный перевод.

За последний час детектор сбоев Downdetector зафиксировал более 2,4 тысяч жалоб пользователей. В комментариях официальной группы «Т-Банка» в соцсети VK клиенты также пишут, что им не удается перевести средства и посмотреть информацию о балансе в приложении.

Техподдержка банка в комментариях наличие проблем опровергает.