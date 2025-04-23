В России появится официальная биржа криптовалют

В России создадут официальную биржу для торговли криптовалютами, об этом объявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии его министерства.

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По мнению министра, этот шаг позволит легализовать криптоактивы и вывести операции с ними из теневого сектора экономики. Он отметил, что план разрабатывается совместно с Центральным банком России. Уточняется, что право торговли получат только суперквалифицированные инвесторы.

Такой статус будет присуждаться либо тем участникам рынка, кто имеет доходы в 50 миллионов рублей в год и выше, либо тем, кто инвестировал в ценные бумаги не менее 100 миллионов рублей.

Ранее 16% россиян заявили, что хотели бы получать зарплату в криптовалютах, напоминает НСН.