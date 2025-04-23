Россияне берут кредиты втрое больше своего заработка

В России закредитованность жителей достигла 34,6 трлн рублей. При этом кредиты они берут суммой, которая в три раза превышает заработок, в результате растет задолженность по платежам, рассказал в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

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Хотя бы один кредит на сегодняшний день имеют 50 млн граждан России, а вовремя их не платят 4,3%.

«Средний доход человека, который не платит, составляет примерно 58 тысяч рублей, а средний кредит составляет примерно 185 тысяч рублей. Получается, что люди имеют кредит в три раза больше, чем свой заработок», — отметил депутат.

При этом что касается средств на депозитах, то их общая сумма превышает 50 трлн рублей. Но в целом сложившаяся ситуация говорит о проблемах россиян с финансовой грамотностью, причем у тех, кто занимается неквалифицированным трудом или занят в серых областях экономики.

Напомним, по данным НБКИ, размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составляет 2,3 трлн рублей. В среднем на одного должника приходится около трех кредитов — на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 млн кредитных договоров с просрочками. При этом у некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и МФО.