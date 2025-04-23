В России подорожает шашлык

Перед наступлением майских праздников стоимость мяса для приготовления шашлыка может взлететь на 10-20 процентов. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Бутырина, ее слова приводит «Газета.Ru».

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Из-за праздников традиционно растет спрос как на само мясо, так и на ингредиенты для маринадов.

«Кроме того, за последний год наблюдалась общая тенденция к повышению цен на мясо и другие ингредиенты шашлыка из-за подорожания кормов, энергоресурсов, логистики и роста других производственных затрат», — поясняет эксперт.

По данным «Чек Индекса», средний платеж за шашлык в начале 2025 года составлял 3,3 тысячи рублей.

Ранее в МЧС напомнили россиянам о том, как правильно делать шашлык на даче. Готовить на мангале можно, но необходимо соблюсти несколько условий — он должен располагаться не ближе пяти метров от построек, а в радиусе двух метров от него не должно быть мусора и сухостоя.