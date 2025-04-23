Россияне захотели получать зарплату в долларах и евро

Большая часть работающих россиян хотели бы, чтобы им платили в долларах или евро, сообщает Forbes с ссылкой на исследование международной платформы для глобальных выплат Stape. В нем приняли участие 5000 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

По данным опроса, только 8% согласились бы сохранить зарплату в рублях, если бы у них был выбор. 61% предпочли доллар или евро, а каждый пятый — китайские юани. В числе фаворитов оказались криптовалюты. Оплату в такой форме были готовы получать 16% опрошенных.

Уточняется, что почти 40% пытались бы откладывать зарплату в валюте и не менять ее на рубли. Еще 32% собирались бы ее инвестировать.

Ранее экономист Олеся Бакаева заявила НСН, что 58% россиян сохраняют только 10% дохода до зарплаты.