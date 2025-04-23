Россияне в марте заняли у МФО больше, чем у банков

В марте 2025 года объем выданных микрозаймов в России впервые за все время наблюдений превысил лимит новых кредитных карт, показав рекордные 112,1 млрд руб. против 108,1 млрд руб. по кредиткам. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро». Рост активности микрофинансовых организаций (МФО) произошел на фоне ужесточения регуляторных требований к банкам со стороны ЦБ и снижения интереса к продуктам с льготными периодами, которые теперь менее выгодны самим кредитным организациям.

Резкий скачок в сегменте МФО объясняется как внутренними факторами — упрощенной процедурой получения и высокой доступностью займов, — так и внешними: изменениями в кредитной политике банков. В то время как ставки по беззалоговым займам в МФО оставались высокими, но стабильными, банки теряли прибыль из-за «беспроцентных» периодов по кредиткам. Ситуацию усугубило прекращение действия временных послаблений ЦБ, позволявших не учитывать полную стоимость кредита.

При этом изменилось и поведение заемщиков: растущая доля «отказного» трафика из банков направляется в МФО, а популярность краткосрочных займов продолжает расти. По оценкам участников рынка, к декабрю 2024 года около 70% всех новых кредитов приходилось на микрофинансовый сектор.

Тем временем ЦБ уже готовит ответ. С июля 2025 года вступит в силу новый этап реформы МФО, который ограничит переплаты и количество «дорогих» займов. Регулятор рассчитывает остудить перегретый рынок, прогнозируя его сокращение почти вдвое к 2027 году.

Ранее банки начали пересматривать подход к клиентам, использующим кредитные карты только в рамках льготного периода. Все чаще такие держатели карт сталкиваются с сокращением лимитов или полной блокировкой расходных операций. Это связано с падением прибыльности розничного кредитования на фоне высоких ключевых ставок и увеличения затрат на бонусные программы.