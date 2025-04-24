В ВТБ рассказали об уникальной ситуации на рынке депозитов

На рынке сложилась уникальная ситуация: депозиты обеспечивают стабильную высокую доходность, позволяя деньгам «самим себя зарабатывать», рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

С ноября 2024 года по март 2025 года ставки по вкладам держались на пиковых значениях, достигая 24% годовых. По подсчетам ВТБ, среди всех открытых на данный момент вкладов более 60% хранятся под ставку 20% и выше. Это значит, что большинство россиян успело воспользоваться «временем вкладчика», зафиксировав свою доходность на максимальных значениях.

Наибольшее число вкладов открываются на средний срок, 6 и 12 месяцев. В портфеле ВТБ доля таких вкладов составляет 51% и 23% соответственно. 67% от всех открытых вкладов на средние сроки приходятся именно на ставки 20% и выше.