Россиян предупредили об обмане с соцвыплатами

Мошенники стали предлагать россиянам социальные выплаты от несуществующих организаций — так они похищают паспортные данные и деньги граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Злоумышленники придумывают несуществующие государственные организации, которые обещают россиянам социальные выплаты и различные услуги. Для продвижения схем создаются сайты, на которых используют государственную символику.

Более того, мошенники могут также использовать логотипы и ссылки на официальные ресурсы существующих структур.

Когда мошенники находят потенциальную жертву, просят ее заполнить анкету, где нужно указать номер паспорта или подтвердить данные с помощью кода из СМС-сообщения. Если гражданин делает это, его паспортные данные уходят мошенникам. Также аферисты получают доступ к его деньгам.

МВД предупреждает, что нельзя оставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах. Также ведомство советует использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.