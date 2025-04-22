В России оценили состояние холостяков-миллиардеров

Общее состояние российских холостяков, которые фигурируют в рейтинге Forbes в 2025 году, составляет $122,4 млрд. На первой строчке списка самых богатых и неженатых расположился Павел Дуров, чей капитал оценивается в $17,1 млрд.

Самым состоятельным разведенным миллиардером является Алишер Усманов с капиталом $16,7 млрд. В 2022 году он инициировал процедуру расторжения брака с Ириной Винер. Однако впоследствии он отозвал свое заявление, и развод был оформлен через органы записи актов гражданского состояния.

Также в рейтинге разведенных миллиардеров самые большие состояния — у Михаила Фридмана ($14,9 млрд), Романа Абрамовича ($9,2 млрд), Аркадия Ротенберга ($5,5 млрд) и Дмитрия Рыболовлева ($6,4 млрд).

В списке Forbes на 2025 год можно найти не только привлекательных холостяков, но и незамужних женщин. Среди них — Татьяна Ким, которая недавно развелась со своим супругом. Также в рейтинге богатейших людей страны есть вдовы Елена Батурина, Людмила Коган и Татьяна Володина, которая контролирует сети магазинов «Лэтуаль» и «Подружка».

Ранее сообщалось, что, согласно «Индексу миллиардеров», составленному агентством Bloomberg, с начала 2024 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло почти на восемь миллиардов долларов.