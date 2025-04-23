Российские семьи досрочно получат детские пособия

Детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая, будут перечислены до конца апреля из-за приближающихся майских праздников, сообщили в Социальном фонде (СФР). Это коснётся тех, кто получает выплаты через банк.

До 30 апреля 2025 года родители получат следующие выплаты за апрель:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;

ежемесячное пособие на первого ребенка до трёх лет;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трёх лет, средства в мае будут перечислены по стандартному графику 5 числа.

«Если пособие доставляет почта, выплата пройдёт в мае и продлится до 25 числа по графику работы отделений "Почты России" в каждом регионе», — уточнили в Соцфонде.

Пенсионеры также досрочно получат пенсию за май, ранее сообщили в Соцфонде.