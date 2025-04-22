Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая

Ежегодно мошенники изобретают новые схемы в преддверии 9 Мая, предупредили россиян специалисты холдинга «Информзащита». Как не стать жертвой обмана, они рассказали «Ленте.ру».

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Целевой аудиторией злоумышленников в преддверии Дня Победы становятся ветераны и их родственники, а также граждане, желающие помочь ветеранам перед праздниками, обозначили эксперты.

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

В одной из схем, отмечают они, мошенники присылают гражданам сообщения в мессенджерах, соцсетях и электронной почте якобы от имени благотворительных организаций. Преступники предлагают человеку перевести на указанный счет пожертвование, которое, по их утверждению, направят ветеранам Великой Отечественной войны. После перевода мошенники пропадают вместе с деньгами. Также злоумышленники могут прикрепить к письму вредоносную ссылку, при переходе по которой и авторизации на сайте у человека могут украсть данные от банковских приложений, Госуслуг, или же деньги.

Такие схемы уже начали использовать, в ближайшие две-три недели их станет гораздо больше. В одном из случаев, с которым мы столкнулись, сотрудник компании получил на рабочую почту письмо якобы от благотворительной организации, которая сотрудничает с его работодателем. В письме предлагалось перейти по ссылке и внести пожертвование в размере 2 тысяч рублей в фонд помощи ветеранам Павел Коваленко директор Центра противодействия мошенничества «Информзащиты»

Эксперты подчеркивают, что распространенными будут и схемы обмана ветеранов и их родственников. Чаще всего злоумышленники звонят жертвам и сообщают, что им якобы положены выплаты от федеральных, региональных или муниципальных властей, но для их получения необходимо перевести определенную сумму денег на специальный счет для его активации.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, россиянам посоветовали не переводить деньги неизвестным лицам, проверять организации перед пожертвованием средств, не сообщать никому коды из СМС. Специалисты также призвали помогать пожилым родственникам: установить на их устройства определители номеров, установить самозапрет на кредиты, объяснить, как реагировать на подозрительные звонки.

Ранее эксперты центра мониторинга цифровых угроз Solar AURA рассказывали «Ленте.ру» о новой мошеннической схеме: аферисты начали создавать фишинговые сайты инвестиционной платформы якобы от мессенджера WhatsApp.