Пенсионерам могут установить компенсацию из-за действий «Почты России»

«Почта России» за последние пять лет неоднократно нарушала сроки доставки пенсий, показала проверка Счётной палаты. Однако таких случаев было немного: так, в 2024 году пенсию задерживали 52 раза на один-два дня. По закону, «Почта России» должна доставлять пенсию не позднее следующего дня после поступления денег от местного Соцфонда, передают «Известия».

Основная предпосылка к задержке выплат — возможность для «Почты России» извлекать доход от размещения целевых средств, считает контрольный орган. Счётная палата в своем отчёте предложила правительству поручить Минтруду и Соцфонду представить предложения по изменению законодательства, чтобы установить денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пособий. По мнению ведомства, это способствует повышению ответственности «Почты России» в части соблюдения сроков доставки пенсий.

Задержки в получении пенсий через почту часто имеют техническую природу, однако защитить пенсионеров нужно, подчёркивает доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Андрей Гиринский. По его словам, компенсация может рассчитываться разными способами, например, она может составить определённую долю от суммы выплаты.