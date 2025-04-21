Сколько стоит покупка золотых монет для сбережений

Золотая монета в России может стоить 70, 80 и даже 100 тысяч рублей. Начиная от 38 тысяч рублей, стоимость таких монет зависит от объема золота в них, заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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"Сейчас тройская унция стоит три с лишним тысячи долларов, - отметил он в беседе с aif.ru. - ЦБ выпускает монеты абсолютно разного объема, чтобы их могли покупать люди разного достатка".

Например, в продаже есть монеты стоимостью 345830 рублей - это инвестиционная монета "Георгий Победоносец" весом 1 тройская унция (31,1 грамма золота). Аналогичная монета весом 3,11 грамма будет стоить уже 38 990 рублей.

Говоря о популярности монет в качестве инструмента для сбережения средств, Остапкович отметил, что подобные монеты являются хорошей страховкой от каких-либо кризисных явлений, учитывая, что золото - это актив, который последнее время постоянно повышается в стоимости.

Ранее стало известно, что стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив 3400 долларов за тройскую унцию.