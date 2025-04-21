Россияне перестали снимать наличные в банкоматах

Россияне чаще используют банкоматы для внесения денег на счет, чем для снятия наличных, выяснили аналитики банка Русский Стандарт. В I квартале года на пополнение счетов пришлось 76% операций, на снятие — 24%. Годом ранее соотношение было почти таким же: 75% внесений, 25% снятий.

Граждане перестали воспринимать АТМ исключительно как сервис выдачи или получения наличных, отмечают аналитики банка. Банкоматы все чаще используют для внесения платежей по кредитам или пополнения собственных счетов, с которых затем в онлайн-сервисах банка оплачивают ЖКУ, услуги детского сада, питания в школе и другие.

При этом объемы снимаемых средств превосходят суммы внесений. Средняя сумма снятия средств через банкомат составила 39 338 рублей (40 943 рубля годом ранее), а средний чек внесения — 9819 рублей (11 338 рублей в I квартале 2024-го).

96% операций в банкоматах пришлось на трансакции с наличными деньгами и лишь 4% — с безналичными. В топ-3 самых популярных безналичных операций вошли оплата мобильной связи (средний чек 957 рублей), оплата ЖКУ (средний чек 3839 рублей) и оплата Интернета и ТВ (средний чек 693 рубля).