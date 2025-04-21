В Госдуме назвали среднюю пенсию россиян после индексаций

Чуть более 15 тысяч рублей составляет средняя социальная пенсия россиян после индексаций. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает 21 апреля NEWS.ru.

Депутат напомнила, что в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина были проведены две индексации, а следующая планируется 1 октября.

Бессараб подчеркнула, что размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

Она добавила, что средняя пенсия по старости для неработающих граждан составляет порядка 24 тысяч рублей. Кроме того, уточнила депутат, средняя социальная пенсия по старости находится на уровне 15,5 тысячи рублей, а средняя военная — 42 тысячи рублей.

Ранее «Парламентская газета» писала, что для того, чтобы период ухода за инвалидами засчитали в стаж, необходимый для назначения пенсии, будет достаточно ежегодно подавать в Соцфонд соответствующее заявление. Это предполагает проект постановления Правительства, который подготовил Минтруд. Общественное обсуждение документа продлится до 29 апреля.