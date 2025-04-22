ВТБ позволил клиентам «выгонять» мошенников из онлайн-банка

Клиенты ВТБ теперь могут быстро «выгнать» мошенников из онлайн-банка. В мобильном приложении можно посмотреть все подключенные к онлайн-банку устройства, отвязать их и завершить все сессии. Об этом рассказывает пресс-служба кредитной организации.

По данным ВТБ, каждый месяц услугой сброса всех текущих сессий и отвязкой устройств через контакт-центр или отделения банка пользуется порядка 130 тысяч человек. Чаще всего это люди, которые уже отдали мошенникам от из СМС-сообщений или обнаружили подозрительную активность в аккаунте.

Теперь такая функция появилась в разделе «Вход в приложение» в онлайн-банке. Клиенты могут увидеть список устройств со всеми сессиями и в два клика завершить активные сессии, отвязав все устройства. После этого зайти по новому временному паролю сможет только клиент.