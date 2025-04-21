Мошенники стали создавать сайты инвестплатформы от имени WhatsApp

В рунете выявлен новый вид мошенничества, связанный с созданием фишинговых сайтов. Аферисты используют бренд мессенджера WhatsApp для продвижения якобы инвестиционной платформы, присоединение к которой по факту чревато потерей денежных средств. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Солар».

Поддельные ресурсы предлагают пользователям доступ к некой платформе «WhatsApp AI», заявляя о возможности ежемесячного дохода от €14 000 (примерно 1,3 млн руб. по курсу на 21 апреля 2025 года, – «Газета.Ru»). По информации экспертов, мошенники утверждают, что некая «ИИ-система» платформы самостоятельно анализирует рынок, обеспечивая прибыль без активного участия пользователя.

Для получения доступа к сервису от потенциальных жертв требуют предоставления персональных данных и внесения денежного взноса. Мошенники создают искусственное чувство срочности, утверждая, что полученный «пропуск» действителен лишь 24 часа и будет аннулирован, если пользователь не активирует его в течение суток. Фактически, после перевода средств жертва не получает никакого доступа, а перечисленные деньги присваиваются злоумышленниками.

В «Солар» предоставили рекомендации для защиты от подобных угроз. Специалисты подчеркнули необходимость использовать только официальные веб-ресурсы и тщательно проверять их адреса с помощью поисковых систем. Они также предостерегли от перевода денег неизвестным лицам и осуществления платежей на подозрительных или непроверенных сайтах.

Кроме того, крайне не рекомендуется передавать личные данные, включая учетные данные для социальных сетей и мессенджеров, а также коды подтверждения (например, для двухфакторной аутентификации), на неофициальных ресурсах или при общении с незнакомцами. Для повышения уровня безопасности эксперты советуют применять актуальное антивирусное программное обеспечение, способное защитить от фишинга и вредоносных программ.