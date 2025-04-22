Стоит ли менять доллары на золото: мнение экономиста

Торопиться с обменом долларов на золото не стоит, несмотря на то, что курс американской валюты снижается, а драгметалл растёт в цене, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

Рубль начал укрепляться по отношению к доллару после победы Дональда Трампа на выборах президента США — рынок ожидает смягчения санкций.

«Курс рубля к доллару будет крепким, пока текущий политический тренд не изменится. Или пока сами российские власти не начнут ослаблять рубль, поскольку слишком крепкий рубль снижает рублёвый эквивалент экспортных доходов, особенно с учётом падения стоимости нефти», — рассказал экономист агентству «Прайм».

Золото стремительно дорожает на фоне изменения мировой финансовой системы, что усиливает волатильность на финансовых рынках и неопределённость в отношении доллара. Поэтому многие страны скупают золото.

Однако это не означает, что пора продавать доллары и скупать золото — американская валюта ещё долго будет популярной, прогнозирует Владимир Григорьев. Кроме того, доллар более ликвидный, чем золото.

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